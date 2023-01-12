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12.01.2023  15:43   Дмитро Колонєй

Жінка з-під Харкова прославляла окупантів у забороненій соцмережі

Під Харковом викрито прихильницю «руського миру».

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, жінка з Мерефи активно підтримувала «руський мир» на просторах інтернету. На власній сторінці у забороненій в Україні соцмережі систематично поширювала проросійські дописи на підтримку дій російської армії, країни-агресора та прославляла очільника РФ.
 
В одному з дописів, поширених жінкою, черговий кремлівський наратив: «Осетины подъехали. А там уже резерв их Чечни подтянулся. СОБР из Беларуси опять тоже там. Братья из Сирии приехали. А сербские братья все 8 лет были на Донбассе! Работайте братья!».
 
Правооохоронці викрили шанувальницю «руського миру».

Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  предательство, мерефа, харьков
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