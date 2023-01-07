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07.01.2023  19:19   Дмитро Колонєй

Під Харковом викрили колаборантку, яка мріє про приїзд Путіна

У передмісті Харкова відкрили справу щодо жінки, яка підтримує дії окупантів.

Любить Путіна та Росію викрита поліцією колаборантка з Чугуєва. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на начальника Слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергія Болвінова, у соцмережах з’явилось відео з прямого ефіру мешканки Чугуєва, де вона заявляє, що вона підтримує країну-агресорку та її президента. Більш того, вона заявляла, що чекає на приїзд путіна.
 
Дізнавачі Чугуївського РУП за супроводження УКР та УСБ встановили цю жінку, її адресу. Також правоохоронці вилучили речові докази.
 
Відомо, що 24-річна Олена - біженка з Луганська, яка переїхала жити до Чугуєва. За словами очільника Слідчого управління, вже вкотре проросійські налаштована жінка не поїхала до країни, яку підтримає, а залишилась в Україні.
 
"Після проведення дізнання, збору всіх доказів їй буде повідомлено про підозру та справу скеровано до суду в найкоротший час. Всіх колаборантів очікує покарання", - написав на своїй сторінці в Фейсбук Сергій Болвінов.
 

 

 


Источник:   Телеграм/Сергій Болвінов
 Тэги:  предательство, чугуев, харьков
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