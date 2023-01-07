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07.01.2023  14:20   Дмитро Колонєй

Під Харковом розшукують правоохоронця, який співробітничав з ворогом та доносив на патріотів

У Харкові заочно судитимуть колаборанта з Вовчанська.

Розшукують правоохоронця, який перейшов на бік ворога у Вовчанську та допомагав окупантам. Новини Харкова
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Харківську прокуратуру, з 24 лютого 2022 року, коли  Вовчанськ було окуповано російськими військовими, колишній поліцейський офіцер громади сектору по взаємодії з громадами відділу превенції Чугуївського РУП ГУПН в Харківській області перейшов на бік ворога:
 
  • Добре знаючи місцеве населення, він надавав окупантам інформацію про місця мешкання учасників АТО, проукраїнських місцевих мешканців, а також співробітників поліції, у яких залишилася табельна вогнепальна зброя.
  • Підтримував боєздатність російських загарбників, забезпечуючи їх паливно-мастильними матеріалами та запчастинами до автівок. 
 
Обвинуваченого оголошено у розшук. Його судитимуть заочно у Ленінському районному суді м. Харкова. 
 
Нагадаємо, раніше ми писли, що на Харківщині співправцювали з ворогом більше двох тисяч мешканців.
 

Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  предательство, волчанск, харьков
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