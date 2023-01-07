07.01.2023 14:20 Дмитро Колонєй
Під Харковом розшукують правоохоронця, який співробітничав з ворогом та доносив на патріотів
У Харкові заочно судитимуть колаборанта з Вовчанська.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на Харківську прокуратуру, з 24 лютого 2022 року, коли Вовчанськ було окуповано російськими військовими, колишній поліцейський офіцер громади сектору по взаємодії з громадами відділу превенції Чугуївського РУП ГУПН в Харківській області перейшов на бік ворога:
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Добре знаючи місцеве населення, він надавав окупантам інформацію про місця мешкання учасників АТО, проукраїнських місцевих мешканців, а також співробітників поліції, у яких залишилася табельна вогнепальна зброя.
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Підтримував боєздатність російських загарбників, забезпечуючи їх паливно-мастильними матеріалами та запчастинами до автівок.
Обвинуваченого оголошено у розшук. Його судитимуть заочно у Ленінському районному суді м. Харкова.
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