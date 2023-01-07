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07.01.2023  13:48   Дмитро Колонєй

Безпека у темряві: патрульні навчали харківських дітлахів робити світловідбивачі

Організували маленьку майстерню флікерів харківські правоохоронці, щоб малеча мала можливість засвітити себе та рідних на проїжджій частині.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Патрульну поліцію, праоохоронці вкотре організували майстерню світловідбивачів для діток та не втомлюються нагадувати малечі, а також їхнім батькам про обов’язок користуватися флікерами.
 
Світлоповертаючі флікери допомагають виділити себе на дорозі, що дуже актуально у теперішній час. 
 
Будьте свідомими та відповідальними пішоходами та не забувайте про світловідбивачі — така дрібничка може врятувати життя!
 
Нагадаємо, раніше ми інформували, у яку ціну можно придбати у Харкові світловідбивні елементи.
 

Источник:   Патрульная полиция Харьковской области
 Тэги:  безопасность, светоотражатели, харьков
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