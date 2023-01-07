07.01.2023 13:48 Дмитро Колонєй

Безпека у темряві: патрульні навчали харківських дітлахів робити світловідбивачі

Організували маленьку майстерню флікерів харківські правоохоронці, щоб малеча мала можливість засвітити себе та рідних на проїжджій частині.

Як повідомляє РЕДПОСТ , із посиланням на Патрульну поліцію, праоохоронці вкотре організували майстерню світловідбивачів для діток та не втомлюються нагадувати малечі, а також їхнім батькам про обов’язок користуватися флікерами.

Світлоповертаючі флікери допомагають виділити себе на дорозі, що дуже актуально у теперішній час.

Будьте свідомими та відповідальними пішоходами та не забувайте про світловідбивачі — така дрібничка може врятувати життя!



