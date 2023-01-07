Безпека у темряві: патрульні навчали харківських дітлахів робити світловідбивачі

Організували маленьку майстерню флікерів харківські правоохоронці, щоб малеча мала можливість засвітити себе та рідних на проїжджій частині.
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Прислухайтеся до своєї інтуїції – сьогодні вона у вас на висоті та здатна дати чимало цінних порад, особливо у діловій сфері.
Ясною погодою нас цей день не порадує - хмари у Харкові закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів.
7 січня православні відзначають світле Різдво за юліанським календарем.
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