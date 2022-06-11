    
Главная Новости Харькова Власть Система безопасности в Украине должна отвечать уровню Израиля, - Игорь Терехов
11.06.2022  15:33   Дмитрий Колоней

Система безопасности в Украине должна отвечать уровню Израиля, - Игорь Терехов

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в интервью изданию «Страна.ua».


Система безопасности в Украине должна отвечать уровню Израиля, - Игорь Терехов
Как сообщает РЕДПОСТ, Харьковский городской голова Игорь Терехов в интервью изданию «Страна.ua» отметил: 
 
«Я очень хочу, чтобы первого сентября у школьников не украли праздничную линейку, особенно у первоклассников. И в то же время я думаю о безопасности. Мы сейчас решаем, как нам быть со школами и детсадами. Потому что мы, к сожалению, имеем такого соседа, который постоянно может наносить удары. После нашей победы мы должны пересмотреть систему безопасности, тем более в таком городе, как Харьков».
 
Игорь Терехов пождчеркнул, что если в РФ сохранится сегодняшний режим, прогнозировать будущее будет сложно, поэтому система безопасности в Украине должна отвечать уровню Израиля.
 
«Это очень дорого и хлопотно. Но мы же находимся в таких реалиях, которые, к сожалению, определили не мы. Уже строили стену - и где она? Да и что даст стена? Ее можно пробить, а потом проехать. Это долго, дорого и неэффективно. Должно быть нормальное вооружение - тот же «купол» или другие новые технологии», - сообщил в интервью городской голова.
 
Тэги:  игорь терехов, агрессия россии, харьков, безопасность, укрытия
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
11.06 Дороги и транспорт Новую транспортную логистику создают в Харькове 11.06 Общество Игорь Терехов рассказал, каким будет Харьков после победы Украины 11.06 Власть Мы не можем гарантировать, что не будет обстрела - Игорь Терехов.
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 