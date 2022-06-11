11.06.2022 15:33 Дмитрий Колоней

Система безопасности в Украине должна отвечать уровню Израиля, - Игорь Терехов

Об этом мэр Харькова Игорь Терехов сообщил в интервью изданию «Страна.ua».



Система безопасности в Украине должна отвечать уровню Израиля, - Игорь Терехов



Как сообщает РЕДПОСТ , Харьковский городской голова Игорь Терехов в интервью изданию «Страна.ua» отметил:

«Я очень хочу, чтобы первого сентября у школьников не украли праздничную линейку, особенно у первоклассников. И в то же время я думаю о безопасности. Мы сейчас решаем, как нам быть со школами и детсадами. Потому что мы, к сожалению, имеем такого соседа, который постоянно может наносить удары. После нашей победы мы должны пересмотреть систему безопасности, тем более в таком городе, как Харьков».

Игорь Терехов пождчеркнул, что если в РФ сохранится сегодняшний режим, прогнозировать будущее будет сложно, поэтому система безопасности в Украине должна отвечать уровню Израиля.

«Это очень дорого и хлопотно. Но мы же находимся в таких реалиях, которые, к сожалению, определили не мы. Уже строили стену - и где она? Да и что даст стена? Ее можно пробить, а потом проехать. Это долго, дорого и неэффективно. Должно быть нормальное вооружение - тот же «купол» или другие новые технологии», - сообщил в интервью городской голова.