11.06.2022 15:58 Дмитрий Колоней

Вручают повестки мужчинам на улицах Харькова: ситуацию прокомментировали в военкомате

Детали мобилизации в Харькове прояснил военный комиссар.



Вручают повестки мужчинам на улицах Харькова: ситуацию прокомментировали в военкомате



Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Newsroom, на улицах и в местах отдыха харьковчан правоохранители вручают повестки всем мужчинам призывного возраста, что настороживает жителей города.

Ситуацию прокомментировал военный комиссар областного территориального центра комплектования полковник Владимир Арап.

По его словам, повестки вручают всем мужчинам призывного возраста (18-60 лет), однако везти людей на фронт не спешат.

«Мы вручаем повестки всем, кто подлежит мобилизации. Это делается для уточнения учетных данных. Все происходит в рамках действующего законодательства, никого силой никуда не увозят и никого сразу не везут на фронт, это важно понимать. Вручение повестки предполагает, что человек должен явиться в военкомат для уточнения данных. Дальше, тех, кто не служил, могут направлять в учебные центры. Тех, кто проходил службу — в воинские части. Потом можете спросить у тех ребят, которым вручили повестки, сколько из них уйдет служить. Там будет минимальный процент, потому что мы все понимаем, что у них нет опыта службы. В первую очередь пойдут те, кто имеет опыт службы, остальные будут ждать, когда придет команда отправлять их в учебные центры», — говорит Владимир Арап.

При этом военком уточняет: если у человека было при себе приписное свидетельство и можно сразу оценить, что человек является призывником, повестку ему не вручают. Люди этой категории под мобилизацию не подпадают.

«Мы не делим людей на две категории: тех, кто должны защищать Родину и тех, кто радуется, что их защищают и спокойно пьют пиво в парках. Закон для всех одинаковый. Если человек попадает под мобилизацию, он должен выполнять свой конституционный долг. Для этого мы и вручаем повестки, а потом разбираемся, кто нам нужен, а кто остается учиться и работать после уточнения этих данных», — говорит Арап.

У некоторых пользователей социальных сетей массовое вручение повесток вызвало аналогии с мобилизацией на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Однако в центре комплектования заверили: форму наденут не все, кому вручают повестки.

«Проводить параллели с квазиреспубликами не надо. Там даже не вручали повестки, их тянули в военкомат, переодевали и везли сразу на фронт», — резюмировал военный комиссар областного территориального центра комплектования.