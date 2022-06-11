11.06.2022 16:05 Виталий Хиневич

Игорь Терехов рассказал, каким будет Харьков после победы Украины

Дефицита в инвесторах нет.



Игорь Терехов рассказал, каким будет Харьков после победы Украины



Об этом Игорь Терехов заявил в интервью изданию «Страна.ua».

Игорь Терехов отметил, что в Харькове есть мощные строительные компании. Однако иностранцы также проявляют серьезный интерес к городу.

В это же время в городе планируют сохранить архитектуру, которая уже есть.

«Мы не можем центр застроить многоэтажными зданиями — есть критерии этажности, архитектурный облик исторического центра. Есть, допустим, разбомбленное здание университета, которое проектировал один из украинских архитекторов. Понятно, что внутренность здания будет другая, но исторический облик нужно сохранить»,- отметил Игорь Терехов.

Кроме этого, есть идеи, которые могут позволить оставить фасадную часть обладминистрации, которая пострадала от вражеского обстрела.

«Есть одна идея, которую я обсуждал с Норманом Фостером. Чтобы оставить фасадную часть в том виде, в котором она находится сегодня. А все остальное оформить в современном стиле. Фостер в свое время реконструировал здание Рейхстага в Берлине, и внешне ему удалось сохранить здание в историческом виде, даже все надписи солдат оставил на стенах. Сегодня это достопримечательность. А внутри – это современное здание, не имеющее ничего общего с временами Гитлера. Хотим нечто подобное сделать и со зданием обладминистрации»,- сообщил Игорь Терехов.

Напомним, Игорь Терехов пождчеркнул, что если в рф сохранится сегодняшний режим, прогнозировать будущее будет сложно, поэтому система безопасности в Украине должна отвечать уровню Израиля.