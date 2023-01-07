Чеченські добровольці знищують окупантів (відео)

Про дії Інтернаціонального легіону інформує воєнна розвідка України.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, чеченські добровольці продовжують захищати Україну в складі Інтернаціонального легіону воєнної розвідки України в найгарячіших точках фронту. Наразі цей підрозділ Легіону знищує російських окупантів у Бахмуті. Серед добровольців - герой ічкерійського народу Абдул Хакім, який до 24 лютого 2022 року керував групою «Аджнад аль-Кавказ» в Сирії. Після 24 лютого його група стала частиною Окремого батальйону особливого призначення Міністерства оборони Чеченської Республіки Ічкерія - добровольчого підрозділу в складі українського Інтернаціонального легіону ГУР МО України.
15 жовтня 2022 року Абдул Хакіма було возведено в ранг полковника Збройних сил Чеченської республіки Ічкерія.