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06.01.2023  14:39   Дмитро Колонєй

Воєнна розвідка попереджає про можливі провокації окупантів на Харківщині

Яким чином може застосувати ядерну зброю агресор та діяти на Харківщині розповіли у ГУР.

Огранізувати провокації на Харківщині можуть окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на ГУР МО України, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, ввідносно можлвих дій ворога заначив наступне:
 

Ядерний удар

 
  • не можна виключати загрози ядерного удару зі сторони агресора, проте це наблизить кінець існування самої країни-терориста;
  •  є інформація, що Крим і Білорусь розглядаються Путіним для проведення ядерних провокацій;
 

Цілі війни з боку агресора

 
  • стратегічні цілі й задачі  війни на знищення українського народу не змінювалися;
  • найближчі військово-політичні цілі ворога — вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та утримання сухопутного Кримського коридору;
 

Провокації

 
  • для відволікання українських сил оборони можливі провокації на харківському напрямку та східних кордонах країни;
  • можливі провокації з білоруського напрямку;
 

Наслідки нападу на Україну для країни-агресорки

 
  • повномасштабне вторгнення стало «вистрілом в ногу» для російської агентури та спецслужб через те, що призвело до зменшення їхнього впливу на західний світ та Європейського Союзу;
  • демократичний вільний світ об’єднаний навколо підтримки України та збереження власної безпеки;
  • щодо «россотрудничества» та інших псевдоорганізацій, які мали би займатися економікою, культурою та бізнесом, — це агенти впливу, агентура російських спецслужб;
 

Стан окупаційної армії 

 
  • у окупантів лишилося близько 100 дронів, до того ж існує вірогідність нових поставок «шахедів», проте українські сили оборони готуються до протидії новим атакам;
  • задача для України та й для всього світу — зупинити оборонну співпрацю ворога з Іраном
  • скарги російських окупантів в телефонних розмовах з рідними щодо відсутності обіцяних виплат далеко не поодинокі випадки, економічні проблеми в новому році будуть відчувати всі російські солдати;
  • «в бой идут одни старики» — це про бомбардувальники та російську стратегічну авіацію;
 
 
Що стосується постачання нового озброєння, найближчим часом на Україну чекають гарні новини і погані для рашистів.
 
 
Нагадаємо, раніше ми наводили прогноз воєнної розвідки, що агресор не хоче закінчувати війну та може піти в наступ на Україну з півночі та сходу.
 

Источник:   ГУР Минобороны Украины
 Тэги:  агрессия россии, провокация, харьков, крым, украина
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