06.01.2023 14:39 Дмитро Колонєй
Воєнна розвідка попереджає про можливі провокації окупантів на Харківщині
Яким чином може застосувати ядерну зброю агресор та діяти на Харківщині розповіли у ГУР.
Як повідомляє РЕДПОСТ
, із посиланням на ГУР МО України, представник Головного управління розвідки Міноборони України Андрій Юсов, ввідносно можлвих дій ворога заначив наступне:
Ядерний удар
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не можна виключати загрози ядерного удару зі сторони агресора, проте це наблизить кінець існування самої країни-терориста;
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є інформація, що Крим і Білорусь розглядаються Путіним для проведення ядерних провокацій;
Цілі війни з боку агресора
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стратегічні цілі й задачі війни на знищення українського народу не змінювалися;
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найближчі військово-політичні цілі ворога — вихід на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та утримання сухопутного Кримського коридору;
Провокації
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для відволікання українських сил оборони можливі провокації на харківському напрямку та східних кордонах країни;
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можливі провокації з білоруського напрямку;
Наслідки нападу на Україну для країни-агресорки
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повномасштабне вторгнення стало «вистрілом в ногу» для російської агентури та спецслужб через те, що призвело до зменшення їхнього впливу на західний світ та Європейського Союзу;
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демократичний вільний світ об’єднаний навколо підтримки України та збереження власної безпеки;
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щодо «россотрудничества» та інших псевдоорганізацій, які мали би займатися економікою, культурою та бізнесом, — це агенти впливу, агентура російських спецслужб;
Стан окупаційної армії
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у окупантів лишилося близько 100 дронів, до того ж існує вірогідність нових поставок «шахедів», проте українські сили оборони готуються до протидії новим атакам;
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задача для України та й для всього світу — зупинити оборонну співпрацю ворога з Іраном
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скарги російських окупантів в телефонних розмовах з рідними щодо відсутності обіцяних виплат далеко не поодинокі випадки, економічні проблеми в новому році будуть відчувати всі російські солдати;
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«в бой идут одни старики» — це про бомбардувальники та російську стратегічну авіацію;
Що стосується постачання нового озброєння, найближчим часом на Україну чекають гарні новини і погані для рашистів.
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