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06.01.2023  14:25   Віталій Хінєвіч

У Харківобленерго представили графік погодинних відключень світла на наступний тиждень

Оновлений графік відключень світла діятиме з 9 січня.

відключення світла
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківобленерго.
 
Речниця Харківобленерго Марина Шевченко повідомила, що з 9 січня по 15 січня на території Харкова та області діятиме оновлений графік відключення світла.
 
У ньому як і раніше представлено 12 черг відключення від електропостачання.
 
Проте їхній часовий діапазон дещо змінився:
 
  • 1 черга 08:00 — 11:00;
  • 2 черга 09:00 — 12:00;
  • 3 черга 10:00 — 13:00;
  • 4 черга 11:00 — 14:00;
  • 5 черга 12:00 — 15:00;
  • 6 черга 13:00 — 16:00;
  • 7 черга 14:00 — 17:00;
  • 8 черга 15:00 — 18:00;
  • 9 черга 17:00 — 20:00;
  • 10 черга 18:00 — 21:00;
  • 11 черга 19:00 — 22:00;
  • 12 черга 07:00 — 10:00.
Ознайомитись із графіком відключення світла можна за посиланням.
 
Нагадаємо, у житловому районі Харкова відновлюють водопостачання.
 

Источник:   Харківобленерго
 Тэги:  харьков, отключение света, жкх
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