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06.01.2023  14:00   Віталій Хінєвіч

Правоохоронці розповіли про наслідки ворожого обстрілу Харківської області

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти.

Обстріли Харківської області
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Поліцейські повідомили, що минулої доби ворог неодноразово атакував місто Куп’янськ та села району.
 
У селищі міського типу Дворічна снаряд влучив у двір приватного будинку. В результаті події 75-річний чоловік отримав осколкове поранення. Доправлений до лікарні у стані середньої тяжкості. Через удар ворога також загорілася адміністративна будівля.
 
У селищі Новоосинове внаслідок обстрілу з боку окупаційних військ рф пошкоджень зазнали приватні будинки мешканців села.  росіяни накрили місцевість вогнем з РСЗВ «Ураган». 
 
Вдень 5 грудня стався майже одночасний обстріл двох районів Куп’янська, один зі снарядів влучив у нежитлове приміщення. Поліція зафіксувала руйнування будинків. 
 
Під прицілом військових країни-агресора знову опинився Вовчанськ, протягом дня місто зазнало кількох обстрілів. Серед місцевого населення обійшлося без жертв.
 
Для фіксації наслідків злочинних дій противника на місцях влучань працювали поліцейські територіальних підрозділів поліції та вибухотехніки, які вилучили металеві фрагменти снарядів та опитали свідків.
 
Відомості про події внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу України.
 
Нагадаємо, ворог вперше за місяць здійснив обстріл селища міського типу Золочів Харківської області.
 

Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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