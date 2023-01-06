06.01.2023 14:50 Віталій Хінєвіч

Погода в Україні 7 січня

Синоптики прогнозують суттєве зниження температури повітря.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Український гідрометеорологічний центр.

В Україні 7 січня очікується у східних, Сумській, Полтавській, Чернігівській областях вночі 15-20° морозу, вдень 8-13° морозу. На решті території вночі 7-12° морозу, вдень 2-7° морозу. У західних, Вінницькій та Одеській областях вночі 0-5° морозу, вдень від 1° морозу до 4° тепла, на Закарпатті та Прикарпатті до 7° тепла.

У західних, вдень і у Житомирській, Вінницькій, Одеській областях хмарно, невеликий сніг, вдень подекуди з дощем. На решті території мінлива хмарність, без опадів.

На дорогах західної частини ожеледиця. Вітер північний з переходом у більшості областей на східний, 5-10 м/с.



