05.12.2022 15:15 Віталій Хінєвіч

Зима в Україні: як захистити себе від переохолодження або обмороження

Громадянам нагадали кілька простих правил поведінки під час морозної погоди.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Повідомляється, що не слід виходити на мороз голодними, треба мати час на перекус. У холодний період організм витрачає більше енергії, щоб підтримувати температуру тіла в нормі, тож і поповнювати її треба частіше.

Треба одягати багатошаровий одяг. Шари одягу не повинні обмежувати ваших рухів – між ними має залишатися повітряний прошарок. Це допоможе зберігати тепло.

Також використовуйте термоодяг. Термобілизна дозволяє зберігати температуру тіла протягом тривалого часу.

Обирайте взуття на товстій підошві. Воно повинно бути просторим і не стискати ногу. Це дасть змогу підтримувати нормальний кровообіг, а прошарок повітря між шкарпетками та взуттям збереже тепло.

Закривайте кінцівки та відкриті ділянки тіла. Надягайте рукавички, шапку, шарф або баф. Для захисту слизової оболонки губ використовуйте маслянисту гігієнічну помаду чи бальзам.

Крім цього, змушуйте себе рухатись. Якщо вам доводиться перебувати на морозі з мінімум рухів, то час від часу виконуйте прості вправи для рук або ніг, щоб посилити кровообіг у судинах.