05.12.2022 14:40 Віталій Хінєвіч
На Харківщині розшукують свідків смертельної ДТП
Внаслідок ДТП 41-річний водій та пасажири – 39-річний чоловік та 48-річна жінка загинули на місці.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Поліцію в Харківській області.
Повідомляється, що 27 листопада близько 14:40 на понтонній переправі через річку Сіверський Донець, яка розташована між вулицями Харківська та Суходольська в місті Ізюм Харківської області, водій "ВАЗ 2101" під час перетину переправи наїхав на металевий відбійник. Автомобіль впав у річку.
41-річний водій та пасажири – 39-річний чоловік та 48-річна жінка загинули на місці.
На даний час триває досудове розслідування кримінального провадження.
Свідків та очевидців дорожньо-транспортної пригоди просимо звертатися за телефоном: 099-703-19-80 або до кабінету № 6 відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Маяковського, 22, до капітана поліції Ростислава Юрійовича Тарасова.
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