05.12.2022 14:40 Віталій Хінєвіч

На Харківщині розшукують свідків смертельної ДТП

Внаслідок ДТП 41-річний водій та пасажири – 39-річний чоловік та 48-річна жінка загинули на місці.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.

Повідомляється, що 27 листопада близько 14:40 на понтонній переправі через річку Сіверський Донець, яка розташована між вулицями Харківська та Суходольська в місті Ізюм Харківської області, водій "ВАЗ 2101" під час перетину переправи наїхав на металевий відбійник. Автомобіль впав у річку.

41-річний водій та пасажири – 39-річний чоловік та 48-річна жінка загинули на місці.

На даний час триває досудове розслідування кримінального провадження.

Свідків та очевидців дорожньо-транспортної пригоди просимо звертатися за телефоном: 099-703-19-80 або до кабінету № 6 відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Маяковського, 22, до капітана поліції Ростислава Юрійовича Тарасова.