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05.12.2022  14:40   Віталій Хінєвіч

На Харківщині розшукують свідків смертельної ДТП

Внаслідок ДТП 41-річний водій та пасажири – 39-річний чоловік та 48-річна жінка загинули на місці.

У Харківській області сталось ДТП
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Поліцію в Харківській області.
 
Повідомляється, що 27 листопада близько 14:40 на понтонній переправі через річку Сіверський Донець, яка розташована між вулицями Харківська та Суходольська в місті Ізюм Харківської області, водій "ВАЗ 2101" під час перетину переправи наїхав на металевий відбійник. Автомобіль впав у річку.
 
41-річний водій та пасажири – 39-річний чоловік та 48-річна жінка загинули на місці.
На даний час триває досудове розслідування кримінального провадження.
 
Свідків та очевидців дорожньо-транспортної пригоди просимо звертатися за телефоном: 099-703-19-80 або до кабінету № 6 відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУ Національної поліції в Харківській області за адресою: м. Харків, вул. Маяковського, 22, до капітана поліції Ростислава Юрійовича Тарасова.
 
Нагадаємо, на Харківщині цивільні підірвалися на мінах.
 
Источник:   Поліція Харківської області
 Тэги:  дтп, харьков
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