05.12.2022 11:57 Рита Парфенова

На Харківщині цивільні підірвалися на мінах

У Харківській області двоє чоловіків госпітализовано з вибуховими травмами.

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

«Протягом доби отримали травми внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів двоє людей: 52-річний чоловік у Мерефі та 66-річний чоловік у селі Донецьке, що на Ізюмщин», - написав він.

За словами голови ХОВА, постраждалі госпіталізовані до медичних установ, їх стан оцінюється середньої степені важкості.

Нагадаємо, внаслідок ударів окупантів по Куп‘янську загинула жінка.