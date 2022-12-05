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05.12.2022  11:57   Рита Парфенова

На Харківщині цивільні підірвалися на мінах

У Харківській області двоє чоловіків госпітализовано з вибуховими травмами.

Обережно, міни

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

«Протягом доби отримали травми внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів двоє людей: 52-річний чоловік у Мерефі та 66-річний чоловік у селі Донецьке, що на Ізюмщин», - написав він.

За словами голови ХОВА, постраждалі госпіталізовані до медичних установ, їх стан оцінюється середньої степені важкості.

Нагадаємо, внаслідок ударів окупантів по Куп‘янську загинула жінка.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  мина, харьков, агресия россии
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