На Харківщині цивільні підірвалися на мінах

У Харківській області двоє чоловіків госпітализовано з вибуховими травмами.
Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
«Протягом доби отримали травми внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів двоє людей: 52-річний чоловік у Мерефі та 66-річний чоловік у селі Донецьке, що на Ізюмщин», - написав він.
За словами голови ХОВА, постраждалі госпіталізовані до медичних установ, їх стан оцінюється середньої степені важкості.
Нагадаємо, внаслідок ударів окупантів по Куп‘янську загинула жінка.
Комментариев: 0
Креативність і кмітливість сьогодні будуть на висоті, тож день обіцяє принести свіжість сприйняття та безліч цікавих відкриттів.
Увесь день у Харкові утримається ясна морозна погода. Без опадів.
Сьогодні святкують представники науки, яка знає все: щороку 5 грудня в Україні вітають працівників статистики.
влажность:
давление:
ветер: