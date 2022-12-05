05.12.2022 11:50 Віталій Хінєвіч

У Харкові перехожий робив масаж серця чоловікові, що втратив свідомість

Перехожий та бригади медиків швидкої допомоги врятували життя людей.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

Повідомляється, що дві проведені бригадами швидкої допомоги успішні реанімаціі дозволили врятувати життя двох мешканців Харківщини: 78-річного харків‘янина та 87-річної мешканки Первомайського району Харківської області.

Злагоджено та висопрофесійно «відпрацювали» бригада ЕМД № 1003 у складі фельдшера Інни Пахомової, м/с Микити Колтунова, водія Володимира Неймана та бригада ЕМД № 1404 у складі фельдшера Інни Бордун, м/с Інни Доценко та водія Володимира Щитова, відповідно.

Слід також відзначити значну допомогу відповідального перехожого харків‘янина, який розпочав проведення непрямого масажу серця чоловікові, який втратив свідомості у Харкові і намагався врятувати хворого до прибуття медичних працівників.

Нагадаємо, 8-місячне немовля постраждало на пожежі під Харковом.