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05.12.2022  11:30   Віталій Хінєвіч

У Холодногірському районі відновила роботу Міграційна служба

Запис в підрозділ можливий через сервіс «Електронна черга».

Міграційна служба
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міграційну службу Харківської області.
 
Повідомляється, що ГУ ДМС Харківської області відновило роботу Холодногірського відділу ГУ ДМС у Харківській області.
 
Громадяни зможуть відновити втрачений або знищений паспорт, незалежно від місця реєстрації.
 
Також доступні послуги:
 
  • оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки вперше (в 14 років);
  • обмін паспорта-книжечки зразка 1994 року на ID-картку;
  • вклеювання фотографій до паспорта громадянина України при досягненні 25- та 45-річного віку;
  • одночасне оформлення ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
  • оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
Графік прийому громадян: пн-пт, 9:00 – 15:00, телефон для довідок Холодногірського відділу: +38(05772)449-00.
 
Запис в підрозділ можливий через сервіс «Електронна черга». 
 
Електронна черга відкрита на два тижні вперед. Кожного дня о 00:00 відкривається ще один день.
 
Нагадаємо, графіки планових відключень повертаються в Україну.
 
Источник:   Міграційна служба Харківської області
 Тэги:  харьков, миграционная служба
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