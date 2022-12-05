05.12.2022 11:30 Віталій Хінєвіч
У Холодногірському районі відновила роботу Міграційна служба
Запис в підрозділ можливий через сервіс «Електронна черга».
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на Міграційну службу Харківської області.
Повідомляється, що ГУ ДМС Харківської області відновило роботу Холодногірського відділу ГУ ДМС у Харківській області.
Громадяни зможуть відновити втрачений або знищений паспорт, незалежно від місця реєстрації.
Також доступні послуги:
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оформлення паспорта громадянина України у формі ID-картки вперше (в 14 років);
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обмін паспорта-книжечки зразка 1994 року на ID-картку;
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вклеювання фотографій до паспорта громадянина України при досягненні 25- та 45-річного віку;
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одночасне оформлення ID-картки та паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
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оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
Графік прийому громадян: пн-пт, 9:00 – 15:00, телефон для довідок Холодногірського відділу: +38(05772)449-00.
Запис в підрозділ можливий через сервіс
«Електронна черга».
Електронна черга відкрита на два тижні вперед. Кожного дня о 00:00 відкривається ще один день.
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