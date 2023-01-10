10.01.2023 09:40 Віталій Хінєвіч

Міграційна служба відновила роботу в Дергачах

У відділі можна відновити втрачені або знищені документи.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міграційну службу України Харківської області.

Повідомляється, що громадяни можуть відновити втрачені або знищені документи, а саме:

оформити паспорт громадянина України у формі ID-картки;

обміняти паспорт-книжечку зразка 1994 року на ID-картку;

вклеїти фотографію до паспорта громадянина України при досягненні 25- та 45-річного віку;

оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон.

Запис в підрозділ на прийом можливий через сервіс «Електронна черга». Електронна черга відкрита на два тижні вперед. Кожного дня о 00:00 відкривається ще один день.

Також у відділі працює пільгова поточна черга доступна тільки для наступних категорій громадян: люди з інвалідністю, військовослужбовці, вагітні жінки, жінки з малолітніми дітьми (до 14-ти років) і люди похилого віку (пенсійний вік) приймаються без запису в електронну чергу.

Графік прийому громадян: Пн-пт, 8:00 – 14:00. Телефон для довідок: +38(05763)311-53.



