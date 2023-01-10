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10.01.2023  09:40   Віталій Хінєвіч

Міграційна служба відновила роботу в Дергачах

У відділі можна відновити втрачені або знищені документи.

Міграційна служба України
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міграційну службу України Харківської області.
 
Повідомляється, що громадяни можуть відновити втрачені або знищені документи, а саме: 
 
  • оформити паспорт громадянина України у формі ID-картки;
  • обміняти паспорт-книжечку зразка 1994 року на ID-картку;
  • вклеїти фотографію до паспорта громадянина України при досягненні 25- та 45-річного віку;
  • оформити паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
Запис в підрозділ на прийом можливий через сервіс «Електронна черга».  Електронна черга відкрита на два тижні вперед. Кожного дня о 00:00 відкривається ще один день.  
 
Також у відділі працює пільгова поточна черга доступна тільки для наступних категорій громадян: люди з інвалідністю, військовослужбовці, вагітні жінки, жінки з малолітніми дітьми (до 14-ти років) і люди похилого віку (пенсійний вік) приймаються без запису в електронну чергу.
 
Графік прийому громадян: Пн-пт, 8:00 – 14:00. Телефон для довідок: +38(05763)311-53.
 
Нагадаємо, фахівці відновлюють газопостачання в Харківській області.
 

Источник:   Міграційна служба України Харківської області
 Тэги:  харьков, миграционная служба
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