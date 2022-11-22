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22.11.2022  12:30   Віталій Хінєвіч

Міграційна служба відновила роботу відділень у Харківській області

Відновлені відділення доступні у районах Харкова та області.

Міграційна служба
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Міграційну службу Харківської області.
 
Повідомляється, що відновлено роботу відділень Міграційної служби у Немишлянському, Холодногірському та Дергачівському районі.
 
В цих підрозділах ви можете вклеїти фото при досягненні 25-, 45-річного віку і отримати консультацію.
 
Телефони для довідок:
 
  • Немишлянський відділ ГУ ДМС +38(098)994-59-44.
  • Холодногірський відділ ГУ ДМС +38(057)724-49-00.
  • Дергачівський відділ ГУ ДМС +38(05763)311-53.
Про відновлення роботи підрозділів в повному обсязі буде повідомлено додатково. Графік прийому громадян: пн-пт, 9:00 – 15:00.
 
Нагадаємо, у Балаклії відновили доступ до нотаріальних послуг.
 
Источник:   Міграційна служба Харківської області
 Тэги:  харьков, миграционная служба
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