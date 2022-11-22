Ситуація з виїздом із України 22 листопада на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.
Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.
Станом на 12.00 22 листопада черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:
За добу 22 листопада західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 61 тисяча осіб та 18 тисяч транспортних засобів.
З України минулої доби вибули 30 тисяч осіб. 19 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.
До України за минулу добу прослідували 31 тисяча осіб, 30 тисяч з них – наші співвітчизники.
Нагадаємо, при складанні нового графіка маршрутів залізничники прорахували створення нового міжнародного залізничного хабу в Чопі, щоб пасажири з різних міст України могли комфортно дістатись закордону залізницею.
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