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22.11.2022  12:45   Рита Парфенова

Ситуація з виїздом із України 22 листопада на західних пунктах пропуску

У яких пунктах перепустки на західному кордоні України спостерігаються черги.

граница, выезд, украина, пункт пропуска

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на прес-службу Західного регіонального управління Держприкордонслужби України.

Станом на 12.00 22 листопада черги на виїзд з України спостерігаються перед пунктами пропуску із сусідніми державами:

Республіка Польща:

  • «Устилуг» - 15 легкових авто;
  • «Краківець» - 70 легкових авто;
  • «Шегині» - 70 пішоходів.

За добу 22 листопада західні кордони України з ЄС та Молдовою перетнули 61 тисяча осіб та 18 тисяч транспортних засобів.

З України минулої доби вибули 30 тисяч осіб. 19 тисяч з них перетнули кордон з Польщею, решта прослідували до інших країн ЄС та Молдови.

До України за минулу добу прослідували 31 тисяча осіб, 30 тисяч з них –  наші співвітчизники.

Нагадаємо, при складанні нового графіка маршрутів залізничники прорахували створення нового міжнародного залізничного хабу в Чопі, щоб пасажири з різних міст України могли комфортно дістатись закордону залізницею.

 

Источник:   Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон
 Тэги:  граница, выезд, украина, пункт пропуска
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