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22.11.2022  13:00   Віталій Хінєвіч

МОЗ України оприлюднело інформація щодо захворюваності на COVID-19 та кампанії з вакцинації

Від початку вакцинальної кампанії щеплено 16 189 987 осіб.

лікарі
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.
 
Повідомляється, що за період з 11 по 17 листопада в Україні: 
 
  • зафіксовано 6757 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 779, медпрацівників – 150);
  • 73 532 (на 17% менше, ніж тижнем раніше) людини вакциновано проти COVID-19. За звітний тиждень з усіх проведених щеплень 10,7% становлять перші дози, 9,1% – другі дози, 63,3% – перші бустерні дози, 17% другі бустерні дози.
Також за минулий тиждень: 
 
  • госпіталізовано – 2940 осіб,
  • летальних випадків – 102,
  • одужало – 11 351 особа.
За весь час пандемії в Україні: 
 
  • захворіло – 5 336 293 осіб,
  • одужало –  5 199 729 осіб,
  • летальних випадків – 110 402,
  • проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 32 954 907.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 16 189 987 осіб, з них дві дози отримали 15 377 165 осіб, першу бустерну дозу – 2 827 752 особи, другу бустерну дозу – 143 465.
 
Перелік пунктів та центрів вакцинації за посиланням.
 
Нагадаємо, у період з 20 по 22 листопада офіційно зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
 
Источник:   МОЗ України
 Тэги:  медицина
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