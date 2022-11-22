22.11.2022 13:00 Віталій Хінєвіч
МОЗ України оприлюднело інформація щодо захворюваності на COVID-19 та кампанії з вакцинації
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 16 189 987 осіб.
Про це повідомляє РЕДПОСТ
із посиланням на МОЗ України.
Повідомляється, що за період з 11 по 17 листопада в Україні:
-
зафіксовано 6757 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 779, медпрацівників – 150);
-
73 532 (на 17% менше, ніж тижнем раніше) людини вакциновано проти COVID-19. За звітний тиждень з усіх проведених щеплень 10,7% становлять перші дози, 9,1% – другі дози, 63,3% – перші бустерні дози, 17% другі бустерні дози.
Також за минулий тиждень:
-
госпіталізовано – 2940 осіб,
-
летальних випадків – 102,
-
одужало – 11 351 особа.
За весь час пандемії в Україні:
-
захворіло – 5 336 293 осіб,
-
одужало – 5 199 729 осіб,
-
летальних випадків – 110 402,
-
проведено тестувань (методом ПЛР та експрес) – 32 954 907.
Від початку вакцинальної кампанії щеплено 16 189 987 осіб, з них дві дози отримали 15 377 165 осіб, першу бустерну дозу – 2 827 752 особи, другу бустерну дозу – 143 465.
Перелік пунктів та центрів вакцинації за посиланням
.
Нагадаємо, у період з 20 по 22 листопада офіційно зареєстровано
16 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Комментариев: 0