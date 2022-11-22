Скільки нових випадків COVID-19 виявили у Харкові на 22 листопада

У період з 20 по 22 листопада офіційно зареєстровано 16 випадків зараження коронавірусом у Харкові.
Усього за три доби у Харкові та області діагностували 32 випадки зараження коронавірусом. Про це РЕДПОСТ повідомили у Центрі лабораторних досліджень.
З початку пандемії коронавірусну інфекцію лабораторно підтверджено у 315 152 осіб. Одужало 306 306 осіб, на сьогоднішній день перебувають під медичним наглядом 1603 особи. За три доби від ускладнень, спричинених коронавірусною хворобою, померли двоє людей.
Діагноз «коронавірус» фіксували у шости районах Харківської області. Більшість хворих проживають у Харківському районі: діагноз підтвердився у 17 осіб (із них 16 - мешканці міста Харкова). По чотири позитивних результатів зареєстровано у Лозівському та Чугуївському, по 3 - у Богодухівському та Ізюмському та 1 - у Красноградському районах області.
Нагадаємо, медики розповіли про стан захворюваності на вірусні інфекції у Харківській області.
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