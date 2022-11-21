21.11.2022 16:20 Віталій Хінєвіч

Медики розповіли про стан захворюваності на вірусні інфекції у Харківській області

Фахівці провели аналіз захворюваності у Харківській області.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОЛЦ.

Повідомляється, що за результатами оперативного щотижневого аналізу захворюваності на 46 тижні (14.11.2022 – 20.11.2022) з урахуванням випадків захворювань на COVID-19 (за попередніми діагнозами) в області захворіло 1960 осіб, з них 617 (31,5%) дітей віком до 17 років. У порівнянні з попереднім тижнем зростання захворюваності на 3,8 % за рахунок зростання захворюваності серед дорослих на 8,0% та зниження серед дітей на 4,3%.

Показник захворюваності становить 74,86 на 100 тис. населення та не перевищує показник епідемічного порогу. Інтенсивність епідемічного процесу в області відповідає низькому рівню. Показник захворюваності за тиждень менше минулорічного у 5,7 разів.

Госпіталізовано 132 особи проти 164 на минулому тижні, що становить 6,7% від числа захворілих. З числа госпіталізованих 32 дитини (24,2%). У порівнянні з попереднім тижнем відмічається зниження числа госпіталізованих на 19,5%, за рахунок зниження госпіталізованих серед дітей на 25,6% та зниження серед дорослих на 17,4%.

Найвищий показник захворюваності зареєстровано у Лозівському районі – 168,50 на 100 тис. населення, найнижчий – у Ізюмському районі (33,84 на 100 тис. населення).

Станом на 21.11.2022 проти грипу щеплено 88 осіб, з них 46 – з груп ризику (у т.ч. 11 медичних працівників та 5 дітей).

Методом ПЛР обстежено 158 осіб, з них у 39 (24,7%) виявлено вірус SARS-CoV-2. При проведенні вірусологічного моніторингу у 7-ми осіб виявлено РС-вірус. Циркуляція вірусів грипу в області наразі не зареєстрована.