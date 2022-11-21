21.11.2022 11:50 Віталій Хінєвіч

В Україну надійшла гуманітарна медична допомога

Респіратори, тести на COVID-19, вентилятори для підтримки дихання отримала Україна.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на МОЗ України.

Повідомляється, що минулого тижня Україна отримала гуманітарну допомогу від уряду Німеччини та від Урядового агентства стратегічних резервів Польщі.

Зокрема, надійшло:

572 палети респіраторів FFP3, швидких тестів на COVID-19, вентиляторів для підтримки дихання;

281 палета респіраторів FFP2.

«Ми щиро вдячні партнерам за допомогу нашій державі. Україна тримається, незважаючи на зусилля ворога нас зламати, і в цьому велика заслуга всіх тих, хто нас щоденно підтримує»,- зазначила заступниця міністра охорони здоров’я з питань цифрового розвитку Марія Карчевич.

Нагадаємо, під Харковом жінку врятували від смерті.