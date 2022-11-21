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21.11.2022  12:20   Віталій Хінєвіч

Внаслідок ворожого ракетного удару по Харківській області загинула прокурорка

Окупанти обстріляли смт. Шевченкове.

Загибла прокурорка в Харківській області
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківську обласну прокуратуру.
 
Повідомляється, що 20 листопада окупанти завдали ракетного удару по Куп'янському району. Внаслідок чого загинула прокурорка.
 
«Керівництво та колектив Харківської обласної прокуратури глибоко сумує через втрату — загибель прокурора Шевченківського відділу Куп’янської окружної прокуратури Харківської області Олени Олександрівни Маслич. 
  
Олена Олександрівна з першого дня деокупації Шевченківської територіальної громади та Куп'янського району віддано виконувала свої службові обов‘язки, документуючи факти збройної агресії РФ на території району.   
   
Олена Маслич присвятила роботі в органах прокуратури України 10 років, заслужила повагу колективу за високий професіоналізм, чесність та відданість. У загиблої залишився 15-річний син. 
 
Розділяємо біль рідних та схиляємо голови в глибокій скорботі.  Світла пам‘ять!»,- повідомили в прокуратурі.
 
Нагадаємо, увечері 20 листопада ворог завдав ракетного удару системою С-300 по смт. Шевченкове Куп'янського району.
 
Источник:   Харківська обласна прокуратура
 Тэги:  агрессия россии, харьков
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