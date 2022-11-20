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20.11.2022  11:33   Рита Парфенова

Під Харковом жінку врятували від смерті

Лікарі надали своєчасну допомогу жінці.

бригада ЕМД 1004 у складі фельдшера Марини Косачової, м/с Олени Марозене та водія Ігора Ушакова
 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.
 
Повідомляється, що асфіксія стала причиною клінічної смерті 39-річної мешканки Дергачівського району Харківщини.

Завдяки оперативним та високопрофесійним діям бригади ЕМД 1004 у складі фельдшера Марини Косачової, м/с Олени Марозене та водія Ігора Ушакова життя молодої жінки було врятоване.

Нагадаємо, в Україні затвердили новий Реєстр лікарських засобів, які підлягають реімбурсації за програмою державних гарантій.
Источник:   Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф
 Тэги:  скорая помощь, реанимация, харьков
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