Під Харковом жінку врятували від смерті

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Гороскоп на 20 листопада для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки Зірки обіцяють насичений подіями та емоціями день. Особливо добре вдаватиметься все, що так чи інакше пов'язане з інтелектуальною сферою.

Прогноз погоди у Харкові на 20 листопада У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Починаючи з середини дня йтиме дрібний сніг, який до вечора стане ще сильнішим.