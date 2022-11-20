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20.11.2022  10:18   Рита Парфенова

Під час обстрілу Харківської області поранено двох людей

За добу з 19 по 20 листопада поранення отримали двоє мешкаців Харківської області.

скорая помощь

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Усі постраждалі з Куп’янського району. За добу внаслідок обстрілів там госпіталізовані 2 людей: 54-річна жінка та 60-річний чоловік.

«Обоє отримали вибухові травми та осколкові поранення, пацієнти у важкому стані», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 19 по 20 листопада зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.

 

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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