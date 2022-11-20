20.11.2022 10:18 Рита Парфенова

Під час обстрілу Харківської області поранено двох людей

За добу з 19 по 20 листопада поранення отримали двоє мешкаців Харківської області.

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

Усі постраждалі з Куп’янського району. За добу внаслідок обстрілів там госпіталізовані 2 людей: 54-річна жінка та 60-річний чоловік.

«Обоє отримали вибухові травми та осколкові поранення, пацієнти у важкому стані», – зазначив Синєгубов.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 19 по 20 листопада зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.