Військові рф ударили по елеватору під Харьковом: виникла пожежа

Протягом доби під артилерійським вогнем росіян опинялися Куп‘янський, Чугуївський та Ізюмський райони.
Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.
За його словами, ударів по Харкову за минулу добу не зафіксували.
Пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів, сталася у місті Куп’янську. На території елеватора горіло насіння в силосі на площі пожежі 300 кв.м. Як повідомоли у прес-службі ДСНС, до ліквідації пожежі було залучено 2 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу. Постраждалих немає.
Крім того, зазнали пошкоджень приватні домоволодіння та господарчі споруди.
Нагадаємо, у Харківській області за добу з 19 по 20 листопада зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.
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