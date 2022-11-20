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20.11.2022  09:48   Рита Парфенова

Військові рф ударили по елеватору під Харьковом: виникла пожежа

Протягом доби під артилерійським вогнем росіян опинялися Куп‘янський, Чугуївський та Ізюмський райони.

гасять пожежу

Про це в ранковому зведенні повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов, передає РЕДПОСТ.

За його словами, ударів по Харкову за минулу добу не зафіксували.

Пожежа, спричинена влучанням ворожих снарядів, сталася у місті Куп’янську. На території елеватора горіло насіння в силосі на площі пожежі 300 кв.м. Як повідомоли у прес-службі ДСНС, до ліквідації пожежі було залучено 2 одиниці техніки та 12 чоловік особового складу. Постраждалих немає.

Крім того, зазнали пошкоджень приватні домоволодіння та господарчі споруди.

Нагадаємо, у Харківській області за добу з 19 по 20 листопада зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.

Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  ракетный удар, обстрел, харьков, хова, агрессия россии
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