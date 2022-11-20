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20.11.2022  09:28   Рита Парфенова

Харків на ранок 20 листопада. Оперативна обстановка від ДСНС

У Харківській області за добу з 19 по 20 листопада зафіксована одна пожежа, спричинена ворожими обстрілами.


facebook.com/DSNSKHARKIV
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 20 листопада.
 
Загалом за добу з 19 по 20 листопада рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 21 оперативний виїзд, з яких:
  • 8 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинений ворожими обстрілами;;
  • 1 – для проведення аварійно-рятувальних робіт;
  • 6 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 6 – інші виїзди.
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 269 вибухонебезпечних предметів.

Мешканцям міст Куп’янська та Ізюма рятувальники доставили 8 тон питної  води.
 
Нагадємо, протягом доби з 19 по 20 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.
Источник:   ДУ ДСНС
 Тэги:  пожар, обстрел, харьков, гсчс, агрессия россии
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