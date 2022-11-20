20.11.2022 08:52 Рита Парфенова

Ворог проводить провокації на державному кордоні на Харківщині (відео)

Протягом доби з 19 по 20 листопада військові рф обстрілювали населені пункти Харківщини на Слобожанскому та Куп’янському напрямку.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку, у прикордонних районах Бєлгородської області, противник продовжує прикриття російсько-українського кордону, проводить демонстраційні і провокаційні дії. Здійснив мінометний обстріл в районі населеного пункту Стариця Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках окупанти ведуть оборону на захоплених рубежах. Ворожі обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зафіксовано, зокрема, в районах населених пунктів Крохмальне, Табаївка Харківської області.

Нагадаємо, станом на вечір 19 листопада 2022 року ворог обстріляв дванадцять населених пунктів Харківщини.