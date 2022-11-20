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20.11.2022  08:23   Рита Парфенова

Відключення електроенергії у Харкові 20 листопада: подробиці

У неділю, 20 листопада, у Харкові та області діють графікі погодинних відключень.


Фото з відкритих джерел

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Укренерго.

У постачальника енергії зазначили, що введення додатково аварійних відключень не прогнозується.

«Нам вдалося дещо пом’якшити обмеження споживання. Ми продовжуємо працювати, щоб повернути світло українцям, яке намагаються забрати у нас рашисти, атакуючи ракетами наші енергоооб’єкти», – йдеться у повідомленні.

Із графіком відключення світла можна ознайомитись на сайті обленерго. Відключення електроенергії можуть тривати до 4 годин.

Нагадаємо, Харківобленерго представило новий графік погодинних відключень світла з 21 листопада.

Источник:   Укренерго
 Тэги:  отключение света, харьков
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