Ворог обстріляв дванадцять населених пунктів Харівщини (відео)
Оперативна інформація станом на вечір 19 листопада 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, за поточну добу ворог завдав 2 ракетних удари та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Ворог здійснював обстріли:
на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Охрімівка, Зарубинка, Чугунівка і Амбарне Харківської області;
на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Новомлинськ, Орлянка, Котлярівка, Крохмальне і Табаївка Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Площанка і Невське на Луганщині області та Торське, Андріївка і Берестове Донецької області;