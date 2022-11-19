    
Главная Новини Харкова Армія Ворог обстріляв дванадцять населених пунктів Харівщини (відео)
19.11.2022  18:58   Дмитро Колонєй

Ворог обстріляв дванадцять населених пунктів Харівщини (відео)

Оперативна інформація станом на вечір 19 листопада 2022 року щодо російського вторгнення на Харківщині.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, за поточну добу ворог завдав 2 ракетних удари та здійснив 12 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
 
Ворог здійснював обстріли:
  • на Слобожанському напрямку – з мінометів та ствольної артилерії, по районах населених пунктів Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Охрімівка, Зарубинка, Чугунівка і Амбарне Харківської області; 
  • на Куп’янському та Лиманському напрямках – з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії, по районах населених пунктів Новомлинськ, Орлянка, Котлярівка, Крохмальне і Табаївка Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Новоєгорівка, Греківка, Макіївка, Площанка і Невське на Луганщині області та Торське, Андріївка і Берестове Донецької області;
 
Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
19.11 Суспільство У ДТЕК запропонували українцям тимчасово виїхати з країни 19.11 Надзвичайні події Харківщина визнана найбільш забрудненою вибухонебезпечними предметами 19.11 Надзвичайні події На Харківщині вилучено понад 25 тисяч вибухонебезпечних предметів
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 