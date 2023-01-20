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20.01.2023  21:06   

Ворог не наступає, але обстрілює мирні селища Харківщини

Про стан воєнних дій на Харківщині ввечері 20 січня 2023 року поінформував речник Генштабу ЗСУ Олександр Штупун.

Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, противник обстріляв   
 
  • На Куп’янському напрямку ворог вів оборону та обстріляв з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії райони 5 населених пунктів Харківщини: Тавільжанка, Орлянка, Куп’янськ, Піщане і Вишневеі.
  • На Слобожанському напрямку у прикордонних районах з Україною окупанти утримують підрозділи противника, проте наступальних угруповань не виявлено. Ворог не припинив артилерійських обстрілів вздовж усієї лінії зіткнення. Від вогню противника постраждали райони 8 населених пунктів Харківскої області: Гур’їв Козачок, Стрілеча, Тернова, Огірцеве, Бударки, Кам’янка, Фиголівка та Дворічна на Харківщині.
 
Нагадаємо,раніше РЕДПОСТ наводив проноз польского військового есперта, що окупанти наступатимуть на Харківщину.
 
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Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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