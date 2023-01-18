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18.01.2023  19:31   Дмитро Колонєй

Від ударів окупантів постраждали 15 селищ Харківщини

Про стан воєнних дій на Харківщині ввечері 18 січня 2023 року поінформував речник Генштабу ЗСУ Олександр Штупун.

Обстріляли 15 селищ Харківщини окупанти
 
Як повідомляє РЕДПОСТ, із посиланням на Генштаб ЗСУ, окупанти обстріляли 15 населених пунктів Харківщини.
 
  • На Куп’янському напрямку ворог обороняється. Противник обстріляв райони 7 населених пунктів Харківщини: Петропавлівки, Кислівки, Іванівки, Крохмального, Синьківки, Берестового і Табаївки.
  • На Слобожанському напрямку обстановка без суттєвих змін, наступальних угруповань противника не виявлено. Мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони 8 населених пунктів Харківщини:  Бударки, Землянки, Гатище, Вовчанськ, Тернова, Чугунівка, Новомлинськ і Дворічна на Харківщині.
 
 
 

Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  агрессия россии, сводка, харьков
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