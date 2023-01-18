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18.01.2023  19:15   Євген Клочко

Правила купання, а також традиції на Водохреща 19 січня 2023 року

Водохреща православні відзначають 19 січня. Це важливе свято має певні традиції та правила. Цього дня проводять обряд, який називається водосвятим. Люди купаються у водоймах на згадку про Спасителя.

Хрещення Господнє 2023: традиції свята та правила купання

Тож РЕДПОСТ підготував матеріал про традиції та заборони церковного свята, а також правила купання, яких важливо дотримуватися.

Традиції та правила купання на Хрещення Господнє 19 січня

Воду зазвичай освячують близько двох разів. Перший раз це відбувається 18 січня перед великим святом. А вдруге вже безпосередньо у день Хрещення. Під час процесу священик опускає розп'яття у воду, а потім молиться. У ніч на 19 січня люди вже можуть починати набирати воду для себе, а також упродовж Водохрещення. Вважається, що після молитви вода стає лікувальною, цілющою.
 
Після того, як набирається вода, вона придатна протягом усього року, і своїх властивостей при цьому зовсім не втрачає. Зазвичай люди освячують нею свій власний будинок, а також використовують для позбавлення від різних хвороб, очищення приміщення від негативної енергії.
 
Також можна ще й пити священну воду. А роблять це зазвичай вранці натщесерце після сну. Важливо ще промовляти молитву вголос, попросивши Господа позбавити себе гріхів і більше не повторювати їх.
 
Ще в давнину люди вірили в те, що така вода допомагає навіть завагітніти жінкам. Але є певні правила для цього. Закохана пара має щоранку пити буквально по одному горлянці священної води і при цьому читати молитву.
 
Крім того, є інші корисні властивості рідини. Так, вона допомагає позбавитися безсоння і навіть кошмарів. У такому разі зазвичай священну воду п'ють перед тим, як іти спати. Важливо ще й молитву читати.
 
Хрещення Господнє 2023: традиції свята та правила купання
 

Традиції на велике свято

Для того, щоб очистити свою душу і тіло від гріхів, під час свята прийнято купатися у відкритих водоймах або робити, як то кажуть, обмивання. А перед процедурою слід обов'язково тричі перехреститися. Потім людина опускається у воду зі словами «В ім'я Отця, Сина та Святого Духа».
 
При цьому є й інше правило: поринути рівно тричі. Окремо варто підкреслити той факт, що купання - це заняття далеке від звичайних веселощів. Адже він символізує велике свято.
 
Хрещення Господнє 2023: традиції свята та правила купання
 
У день Хрещення обов'язково слід прямо вранці після сну вимовляти молитву, в якій попросити про одужання від всіляких хвороб, а також щоб заповітні бажання здійснилися і в сім'ї всі були здорові і щасливі. Також не буде зайвим освятити свій будинок водою. Якщо робити добрі справи, то позитивний бумеранг обов'язково повернеться незабаром.
 
Крім того, важливо запам'ятати, що саме снилося у ніч на велике свято. Зазвичай такі сновидіння бувають віщими і можуть дещо підказати свідомості. А вінчатися у день Хрещення, а також хрестити своїх дітей – це взагалі на щастя. Щодо їжі, то у святковий день немає жодного посту, тому можна дозволити собі їсти що завгодно.
 
Є також деякі заборони в день Хрещення, яких слід дотримуватись. Прати і навіть полоскати вкрай забороняється цього святкового дня. Та й займатися будь-якою фізичною працею також. Ні шити, ні в'язати, ні вишивати також у жодному разі не можна. Ворожити можна тільки в Водохреща, але в день самого свята вкрай забороняється.
 
Плакати також не можна. Справа в тому, що потім доведеться плакати протягом усього року. Показувати свою жадібність, а також сваритися з людьми в жодному разі не можна. Скаржитися на когось, розводити плітки тим паче.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ повідомляв про те, коли занурюються в ополонку – 18 чи 19 січня, у чому сенс купання на Водохреща.
 

Тэги:  крещение, традиции, запреты
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