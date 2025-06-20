20.06.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 20 червня

До вечора хмари, що будуть панувати у Харкові в небі весь день, заберуться геть. Вранішній дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.





Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

20 червня буде хмарна погода з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ.

Вітер північно-західний,7 – 12 м/с, вдень пориви, 15 – 20 м/с.

Температура повітря вдень 17 – 19° тепла.

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Народні прикмети

павуки плетуть великі сітки – погода буде безвітряною та сухою;

павуки плетуть свою павутину старанно – прийдуть сонячні та ясні дні;

якщо павук розірвав павутину – чекайте на дощ;

мурахи ховаються в мурашник за ясної погоди – будуть грози і дощі;

жаби в траві скачуть – до дощу;

високі хмари на спекотну погоду;

дощ цього дня – ще 40 днів буде йти.