Прогноз погоди у Харкові на 20 червня

До вечора хмари, що будуть панувати у Харкові в небі весь день, заберуться геть. Вранішній дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
20 червня буде хмарна погода з проясненнями. Невеликий короткочасний дощ.
Вітер північно-західний,7 – 12 м/с, вдень пориви, 15 – 20 м/с.
Температура повітря вдень 17 – 19° тепла.
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До вечора хмари, що будуть панувати у Харкові в небі весь день, заберуться геть. Вранішній дощ удень послабшає і до приходу вечора скінчиться.
Щороку 20 червня біженці та вимушені переселенці відзначають свій сумний день.
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