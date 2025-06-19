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19.06.2025  21:40   Віталій Хіневич

У Харківській області очікуються небезпечні метеорологічні явища

Синоптики прогнозують по Харкову та області пориви вітру.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
 
Вдень 20 червня по місту та по області очікуються пориви вітру, 15 - 20 м/с, I рівень небезпечності, жовтий.
 
Температура повітря вночі 10 – 15°, вдень 16 – 21°.
 
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Тэги:  погода, харків
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