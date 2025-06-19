19.06.2025 21:34 Дмитро Колонєй
Літні коктейлі з фруктами: від крюшону до мохіто
Рецепти алкогольних та безалкогольних напоїв на будь-який смак.
Як пише РЕДПОСТ
, холодний крюшон в кавуні, молочні коктейлі з ягодами чи незвичайний безалкогольний мохіто з розмарином – це легко приготувати вдома. Головне — використовувати стиглі фрукти та трохи фантазії!
Крюшон в кавуні
Продукти:
-
1 пляшка сухого шампанського,
-
1 пляшка білого сухого вина,
-
3 персики,
-
500 г полуниці,
-
300 г черешні,
-
лід,
-
2 ст. цукру.
Покроковий рецепт приготування:
-
Засипати полуницею цукром і забрати на 1 годину в холодильник.
-
Вийняти кавунову м'якоть (якщо подаєте в кавуні), залишити шкірку як чаші.
-
Нарізати персики.
-
Підготувати черешню.
-
Викласти ягоди та фрукти разом із соком у глечик або кавун.
-
Влити охолоджене вино біле,
-
Відправити в холодильник ще на 1 годину.
-
Перед подачею додати лід та шампанське.
Вишнево-молочний коктейль з какао
Продукти:
-
2 склянки молока,
-
200 г морозива,
-
120 г вишні без кісточок,
-
1/2 склянки вишневого соку,
-
4 ч. л. какао,
-
цукор.
Покроковий рецепт приготування:
-
Викласти у блендер морозиво, вишню без кісточок.
-
Додати молоко, вишневий сік, какао та цукор за смаком.
-
Збити коктейль до однорідності.
-
Розлити по склянках та подавати охолодженим.
Кавуново-базиликовий коктейль
Продукти:
-
100 мл свіжого кавунового соку,
-
50 мл горілки
-
5-6 листків базиліка,
-
1/2 лайма,
-
10 мл цукрового сиропу,
-
лід.
Покроковий рецепт приготування:
-
Злегка розім'яти базилік у склянці.
-
Додати цукровий сироп, кавуновий сік та сік лайма.
-
Влити горілку.
-
Покласти лід.
-
Акуратно перемішати коктейль.
Безалкогольний мохіто з полуницею та розмарином
Продукти:
-
150 г полуниці,
-
1 лайм,
-
4 гілочки м'яти,
-
1,5 л газованої мінералки або содовою,
-
120 г коричневого цукру
-
2 гілочки розмарину,
-
180 мл води,
-
лід
Покроковий рецепт приготування:
-
Розім'яти розмарин із цукром, залити водою та зварити сироп.
-
Процідити сироп та остудити.
-
Подрібнити в блендері половину полуниці із розмариновим сиропом.
-
Віджати сік із лайма.
-
Розкласти лід, м'яту та лайм по склянках.
-
Додати полуничне пюре, сік лайма та мінералку.
-
Прикрасити залишками полуниці.
Бананово-полуничний коктейль
Продукти:
-
400 г полуниці,
-
1 банан,
-
1 л молока
-
100 г морозива.
Покроковий рецепт приготування:
-
Подрібнити полуницю з бананом у блендері.
-
Додати молоко та морозиво за смаком.
-
Ще раз добре перемішати.
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