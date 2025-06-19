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19.06.2025  21:34   Дмитро Колонєй

Літні коктейлі з фруктами: від крюшону до мохіто

Рецепти алкогольних та безалкогольних напоїв на будь-який смак.

Як приготувати коктейлі з фруктами: рецепти від крюшону до мохіто
 
Як пише РЕДПОСТ,  холодний крюшон в кавуні, молочні коктейлі з ягодами чи незвичайний безалкогольний мохіто з розмарином – це легко приготувати вдома. Головне — використовувати стиглі фрукти та трохи фантазії!
 

Крюшон в кавуні

 

Продукти:

  • 1 пляшка сухого шампанського,
  • 1 пляшка білого сухого вина,
  • 3 персики,
  • 500 г полуниці,
  • 300 г черешні,
  • лід,
  • 2 ст. цукру.
 

Покроковий рецепт приготування:

  1. Засипати полуницею цукром і забрати на 1 годину в холодильник.
  2. Вийняти кавунову м'якоть (якщо подаєте в кавуні), залишити шкірку як чаші.
  3. Нарізати персики.
  4. Підготувати черешню.
  5. Викласти ягоди та фрукти разом із соком у глечик або кавун.
  6. Влити охолоджене вино біле,
  7. Відправити в холодильник ще на 1 годину.
  8. Перед подачею додати лід та шампанське.
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Вишнево-молочний коктейль з какао

Як приготувати коктейлі з фруктами: рецепти від крюшону до мохіто
 

Продукти:

  • 2 склянки молока,
  • 200 г морозива,
  • 120 г вишні без кісточок,
  • 1/2 склянки вишневого соку,
  • 4 ч. л. какао,
  • цукор.
 

Покроковий рецепт приготування:

  1. Викласти у блендер морозиво, вишню без кісточок.
  2. Додати молоко, вишневий сік, какао та цукор за смаком.
  3. Збити коктейль до однорідності.
  4. Розлити по склянках та подавати охолодженим.
 

Кавуново-базиликовий коктейль

Як приготувати коктейлі з фруктами: рецепти від крюшону до мохіто

Продукти:

  • 100 мл свіжого кавунового соку, 
  • 50 мл горілки
  • 5-6 листків базиліка,
  • 1/2 лайма,
  • 10 мл цукрового сиропу,
  • лід.
 

Покроковий рецепт приготування:

  1. Злегка розім'яти базилік у склянці.
  2. Додати цукровий сироп, кавуновий сік та сік лайма.
  3. Влити горілку.
  4. Покласти лід.
  5. Акуратно перемішати коктейль.
 

Безалкогольний мохіто з полуницею та розмарином

Як приготувати коктейлі з фруктами: рецепти від крюшону до мохіто

Продукти:

  • 150 г полуниці,
  • 1 лайм,
  • 4 гілочки м'яти,
  • 1,5 л газованої мінералки або содовою,
  • 120 г коричневого цукру
  • 2 гілочки розмарину,
  • 180 мл води,
  • лід
 
 

Покроковий рецепт приготування:

  1. Розім'яти розмарин із цукром, залити водою та зварити сироп.
  2. Процідити сироп та остудити.
  3. Подрібнити в блендері половину полуниці із розмариновим сиропом.
  4. Віджати сік із лайма.
  5. Розкласти лід, м'яту та лайм по склянках.
  6. Додати полуничне пюре, сік лайма та мінералку.
  7. Прикрасити залишками полуниці.

Бананово-полуничний коктейль

Як приготувати коктейлі з фруктами: рецепти від крюшону до мохіто

Продукти:

 
  • 400 г полуниці,
  • 1 банан,
  • 1 л молока
  • 100 г морозива.
 

Покроковий рецепт приготування:

  1. Подрібнити полуницю з бананом у блендері.
  2. Додати молоко та морозиво за смаком.
  3. Ще раз добре перемішати.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ розповідав, як приготувати салат з яйцями, помідорами, огірками та сьомгою.

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Тэги:  рецепт, напій, коктейль, полуниця, морозиво, кавун, молоко, какао, черешня, лайм, горілка, вино, цукор, персики, шампанське
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