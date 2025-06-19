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19.06.2025  20:40   Віталій Хіневич

ДСНС завершила аварійно-відновлювальні роботи на 14 об’єктах у Харкові

Силами рятувальників з інших регіонів України завершені аварійно-відновлювальні роботи вже на 14 об’єктах цивільної інфраструктури Харкова.

 
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Головне управління ДСНС України у Харківській області.
 
Важка інженерна техніка та особовий склад ДСНС з Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Київської, Луганської, Львівської, Рівненської областей та з Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України (м. Ромни) продовжують аварійно-рятувальні та інші невідкладні роботи у Харкові.
 
 
19 червня такі роботи тривали і були завершені на 3 об’єктах цивільної інфраструктури, раніше зруйнованих ворогом, а загалом — на 14.
 
 
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Раніше РЕДПОСТ писав, що на цивільному підприємстві, яке зазнало ворожого удару у ніч проти 7 червня, сьогодні, нарешті, остаточно загасили пожежу.
 
Тэги:  агрессия росии, харків
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