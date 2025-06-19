19.06.2025 19:50

У Немишлянському районі Харкова пройшов випускний (фото)

Урочистості з нагоди завершення навчального року пройшли сьогодні, 19 червня, в Немишлянському районі.



РЕДПОСТ

Із 729-ти одинадцятикласників відзнаки за особливі досягнення у навчанні отримали 65 випускників, передає РЕДПОСТ.

Міський голова Ігор Терехов звернувся до молоді з вітальним словом.

«Сьогодні завершується важливий етап у вашому житті, і попереду - нові дороги, мрії, виклики. Але вже зараз ви - справжні громадяни нашого міста й нашої країни. Ви залишилися в Харкові і вчилися тут, попри обстріли та небезпеку. За це моя щира вдячність кожному з вас!

Переконаний, що ми виборемо справедливий мир для України. Мир, який буде основою для гідного майбутнього нашого рідного Харкова. І разом ми обов’язково його відбудуємо!» - заначив мер.

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Фотогалерея