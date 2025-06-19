19.06.2025 19:15 Віталій Хіневич
Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці
Станом на 19 червня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3242 вакансії.
Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:
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Лікар фізичної та реабілітаційної медицини – 56 000 грн.
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Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації – 50 000 грн.
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Машиніст навантажувальної машини – 49 900 грн.
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Зварник на електронно-променевих зварювальних установках – 30 000 грн.
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Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції – 26 000 грн.
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Електромонтер з експлуатації розподільних мереж – 25 595 грн.
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Укладальник продукції медичного призначення – 21 344 грн.
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Завідувач господарства – 20 000 грн.
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Кухар – 19 000 грн.
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Контролер енергонагляду – 18 380 грн.
З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
Із питань зайнятості можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами:
0800 600 498; +38 (096) 055 48 69.
Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів можливо знайти за посиланням.
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