19.06.2025 19:15 Віталій Хіневич

Актуальні вакансії в Харківській області: що пропонують роботодавці

Станом на 19 червня, за даними обласної служби зайнятості, на Харківщині актуальні 3242 вакансії.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА.

Служба зайнятості представила перелік актуальних вакансій, серед яких є:

Лікар фізичної та реабілітаційної медицини – 56 000 грн.

Монтажник систем вентиляції, кондиціювання повітря, пневмотранспорту й аспірації – 50 000 грн.

Машиніст навантажувальної машини – 49 900 грн.

Зварник на електронно-променевих зварювальних установках – 30 000 грн.

Налагоджувальник устаткування у виробництві харчової продукції – 26 000 грн.

Електромонтер з експлуатації розподільних мереж – 25 595 грн.

Укладальник продукції медичного призначення – 21 344 грн.

Завідувач господарства – 20 000 грн.

Кухар – 19 000 грн.

Контролер енергонагляду – 18 380 грн.

З переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

Із питань зайнятості можна звертатися на гарячу лінію Харківської обласної служби зайнятості, що працює з понеділка по п’ятницю з 8:30 до 17:00 за номерами:

0800 600 498; +38 (096) 055 48 69.

Інформацію про стан роботи та контакти філій Харківського обласного центру зайнятості та їх структурних підрозділів можливо знайти за посиланням.

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