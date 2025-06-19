Комунальне підприємство Харкова шукає працівників для роботи у всіх районах міста

КП «Харківблагоустрій» запрошує на роботу робітників із прибирання, майстрів, трактористів і слюсарів. Пропонуються стабільна зарплата, соціальний пакет та пільги. Є вакансії для осіб з інвалідністю.
Комунальне підприємство «Харківблагоустрій» оголосило про наявність вакансій і запрошує охочих приєднатися до своєї команди. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
На підприємстві відкриті вакансії робітників із комплексного прибирання та утримання будинків і прилеглих територій у всіх районах Харкова. Також потрібні майстри в Холодногірський та Шевченківський райони. Дізнатися більше про умови працевлаштування на ці посади можна за телефоном: (050) 301-96-85.
Крім того, КП шукає фахівців з технічного обслуговування: трактористів, слюсарів-ремонтників автотракторної техніки, токаря. Інформацію щодо цих вакансій надають за номером: (050) 401-51-13.
Працівникам обіцяють стабільну заробітну плату, повний соціальний пакет, а також пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Підприємство також готове працевлаштовувати людей з інвалідністю II та III груп. З питань працевлаштування слід звертатися до відділу кадрів за адресою: вул. Шатилівська, 4.
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