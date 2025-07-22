    
Главная Новини Харкова Армія Бригада НГУ імені Грушевського запрошує добровольців: від стрільців до військових психологів
22.07.2025  10:47   Рита Парфенова

Бригада НГУ імені Грушевського запрошує добровольців: від стрільців до військових психологів

11-та бригада Нацгвардії імені Михайла Грушевського проводить набір до своїх підрозділів. Приймають як досвідчених військових, так і новачків, готових пройти навчання.

Нацгвардія набирає добровольців до 11-ї бригади

11-та бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії України розпочала набір охочих для проходження служби у своїх підрозділах. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Запрошуються фахівці різних напрямків: стрільці, оператори БПЛА, водії, медики, сапери, військові психологи, інженери та інші.

Особливу увагу звертають і на тих, хто з різних причин раніше самовільно залишив військову частину — їм надається можливість поновитися саме в цій бригаді.

Кандидатам обіцяють професійну підготовку, стабільне грошове забезпечення та повний соціальний пакет. До бригади можуть приєднатися як ті, хто вже має бойовий досвід, так і громадяни, які тільки планують почати військову кар'єру.

Контакти для запису:

  • (096) 717-30-12
  • (096) 301-08-80
  • (093) 251-70-98

Читайте нас у FacebookTelegram та Instagram

Раніше РЕДПОСТ  писав, що минулої доби окупанти безрезультатно штурмували позиції Сил оборони в районах Вовчанська, Куп’янська, Кам’янки та ще кількох населених пунктів Харківщини.

Тэги:  армія, вакансія, харків
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
22.07 Армія На Харківщині ворог здійснив 13 атак на двох напрямках 19.07 Армія На Харківщині йде бій під Липцями 19.07 Армія Вовчанськ і Куп’янщина знову під вогнем: ЗСУ стримують штурми ворога на Харківщині
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 