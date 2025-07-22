Бригада НГУ імені Грушевського запрошує добровольців: від стрільців до військових психологів

11-та бригада Нацгвардії імені Михайла Грушевського проводить набір до своїх підрозділів. Приймають як досвідчених військових, так і новачків, готових пройти навчання.
11-та бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії України розпочала набір охочих для проходження служби у своїх підрозділах. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.
Запрошуються фахівці різних напрямків: стрільці, оператори БПЛА, водії, медики, сапери, військові психологи, інженери та інші.
Особливу увагу звертають і на тих, хто з різних причин раніше самовільно залишив військову частину — їм надається можливість поновитися саме в цій бригаді.
Кандидатам обіцяють професійну підготовку, стабільне грошове забезпечення та повний соціальний пакет. До бригади можуть приєднатися як ті, хто вже має бойовий досвід, так і громадяни, які тільки планують почати військову кар'єру.
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