22.07.2025 10:47 Рита Парфенова

Бригада НГУ імені Грушевського запрошує добровольців: від стрільців до військових психологів

11-та бригада Нацгвардії імені Михайла Грушевського проводить набір до своїх підрозділів. Приймають як досвідчених військових, так і новачків, готових пройти навчання.

11-та бригада імені Михайла Грушевського Національної гвардії України розпочала набір охочих для проходження служби у своїх підрозділах. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на міськраду.

Запрошуються фахівці різних напрямків: стрільці, оператори БПЛА, водії, медики, сапери, військові психологи, інженери та інші.

Особливу увагу звертають і на тих, хто з різних причин раніше самовільно залишив військову частину — їм надається можливість поновитися саме в цій бригаді.

Кандидатам обіцяють професійну підготовку, стабільне грошове забезпечення та повний соціальний пакет. До бригади можуть приєднатися як ті, хто вже має бойовий досвід, так і громадяни, які тільки планують почати військову кар'єру.

Контакти для запису:

(096) 717-30-12

(096) 301-08-80

(093) 251-70-98

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