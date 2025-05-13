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13.05.2025  21:33   Дмитро Колонєй

Харкову потрібні водії та водійки міського транспорту

Яких саме фахівців не вистачає місту розповіли у Департаменті будівництва та шляхового господарства Харкова.

 
Як повідомляє РЕДПОСТ, харківське тролейбусне депо №3 запрошує на роботу водіїв та водійок. Підприємство потребує вдвічі більше фахівців, ніж є. Наразі триває робота над залученням персоналу через центри зайнятості та ярмарки вакансій. Проте навчання триває близько 5-6 місяців, що стає перепоною для частини охочих.
 
Детальна інформація щодо працевлаштування - за тел.: (063) 189-92-18
 
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Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що Харків отримав партію тролейбусів від чеського Брно.
 
Тэги:  вакансія, транспорт, харків
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