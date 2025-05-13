Харкову потрібні водії та водійки міського транспорту

Сьогодні зірки радять уникати ризиків і експериментів, надаючи перевагу перевіреним рішенням та звичним правилам. Успіх принесе консервативний підхід – у роботі, побуті та стосунках.

У Харкові вранці небо прояснилося, але вдень і ввечері знову хмаритиме. Удень можливий дрібний дощ, який до вечора припиниться.