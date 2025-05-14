14.05.2025 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоди у Харкові на 14 травня

Зранку небо вкриють хмари. Похмура погода триматиметься протягом усього дня. У другій половині дня розпочнеться дощ, який триватиме до вечора.

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

14 травня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень невеликий дощ.

Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с.

Температура повітря вдень 13 – 15° тепла.

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Народні прикмети

Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.

Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.

поява стрижів у небі свідчить про те, що кінець травня буде спекотним;

якщо ввечері на травах багато роси – наступного дня встановиться гарна погода;

коли сосни вкриті зеленими шишками, а ялини – червоними, настав час сіяти ячмінь;

поява великої кількості метеликів до цієї дати вказує на швидке настання спеки;

за погодою цього дня можна передбачити, яким буде літо.

сонце світить протягом дня – варто чекати теплого літа;

похмурий і холодний день – прикмета до морозної зими.