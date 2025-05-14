Прогноз погоди у Харкові на 14 травня

Зранку небо вкриють хмари. Похмура погода триматиметься протягом усього дня. У другій половині дня розпочнеться дощ, який триватиме до вечора.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.
14 травня очікується хмарна погода з проясненнями. Вдень невеликий дощ.
Вітер південно-західний, 7 – 12 м/с.
Температура повітря вдень 13 – 15° тепла.
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Теплий день обіцяє похолодання до кінця травня. Мінлива погода цього дня обіцяє посушливе літо.
Тепла погода цього дня обіцяє похолодання до кінця місяця. Якщо зайці ще не змінили шубу, то до кінця весни тепла не чекай. Дощовий та похмурий день обіцяє сонячний та сухий червень.
День обіцяє бути емоційним і непередбачуваним, тож навіть за чітким планом щось піде не так. Успіх принесе уважність до деталей і нові знайомства.
Зранку небо вкриють хмари. Похмура погода триматиметься протягом усього дня. У другій половині дня розпочнеться дощ, який триватиме до вечора.
14 травня свято відзначають фрілансери.
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