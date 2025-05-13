13.05.2025 21:00 Дмитро Колонєй

Бої на Харківщині: відбито десять атак інтервентів

Де намагалися прорвати оборону українських військ загарбники 13 травня 2025 року на Харківщині поінформували у Генштабі ЗСУ.

На Харківському напрямку противник від початку доби п’ять разів проводив наступальні дії в районах Вовчанська та Красного Першого та завдав авіаудару по району Дворічної.

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На Куп’янському напрямку агресор атакував в напрямках Піщаного, Глушківки та Новоосинового - українські захисники зупинили п’ять ворожих спроб просунутись вперед.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що окупанти здійснили 119 атак дронами-камікадзе на Харківському напрямку.