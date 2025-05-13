    
Главная Фото Жива природа У Харківському ботанічному саду створили незвичний проект (фото)
13.05.2025  20:21   Мирон Зелений

У Харківському ботанічному саду створили незвичний проект (фото)

У Харківському Ботанічному саду створили незвичний проект, що дозволить людям зняти стрес та напруження, відчути гармонію з природою.

Харків, ботанічний сад

У Харківському ботанічному саду діти із сімей вразливих категорій (переселенці, з багатодітних родин, діти військових) змогли самостійно висадити рослини та  дізнатися багато цікавого про них.
 
"Вже заходячи на територію Ботанічного саду, людина відволікається. Бо у нас інша атмосфера, інші аромати, око відпочиває на рослинах, тут є можливість доторкнутися до цих рослин, отримати нові тактильні враження, можна відчути аромати. І мені здається, що це дуже покращує стан людини у наш непростий час.
 
Ми створили ділянку пряно-смакових рослин, переважно, звичних для нас: кріп, петрушка, бергамот, монарда - тобто ми все це вживаємо, але деякі люди взагалі не бачили цього, не розуміють, що ці рослини можуть ще бути декоративними. 
 
Виникла ідея запросити малюків, щоб вони могли посіяти, подивитись як це працює. Ми запросили їх подивитися, що потім виросло з їхніх посівів. і діти, мені здається, отримали задоволення від того, що деякі вперше працювали із землею, щось висаджували і я думаю, що це в них залишиться на все життя. Ділянка ще нова, вона ще не має декоративного вигляду, але десь через місяць вже буде на що подивитись нашим відвідувачам" - розповідає Тетяна Орлова, заввідділу Ботанічного саду Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.
 
Дізнатися розклад роботи Харківського ботанічного саду можна на сайті garden-karazin .

Читайте нас у Facebook, Telegram та Instagram

Фотогалерея

Тэги:  харків, ботанічний сад, переселенці
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
13.05 Надзвичайні події Загарбники вбили двох літніх мешканців Харківщини (фото) 13.05 ЖКГ Депутати пропонують звільнити від сплати за послуги у пошкоджених або зруйнованих через війну будинках 13.05 Влада Ворог пошкодив обстрілами близько 12 тисяч будівель у Харкові
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2025 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 