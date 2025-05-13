13.05.2025 20:21 Мирон Зелений

У Харківському ботанічному саду створили незвичний проект (фото)

У Харківському Ботанічному саду створили незвичний проект, що дозволить людям зняти стрес та напруження, відчути гармонію з природою.





У Харківському ботанічному саду діти із сімей вразливих категорій (переселенці, з багатодітних родин, діти військових) змогли самостійно висадити рослини та дізнатися багато цікавого про них. У Харківському ботанічному саду діти із сімей вразливих категорій (переселенці, з багатодітних родин, діти військових) змогли самостійно висадити рослини та дізнатися багато цікавого про них.

"Вже заходячи на територію Ботанічного саду, людина відволікається. Бо у нас інша атмосфера, інші аромати, око відпочиває на рослинах, тут є можливість доторкнутися до цих рослин, отримати нові тактильні враження, можна відчути аромати. І мені здається, що це дуже покращує стан людини у наш непростий час.

Ми створили ділянку пряно-смакових рослин, переважно, звичних для нас: кріп, петрушка, бергамот, монарда - тобто ми все це вживаємо, але деякі люди взагалі не бачили цього, не розуміють, що ці рослини можуть ще бути декоративними.

Виникла ідея запросити малюків, щоб вони могли посіяти, подивитись як це працює. Ми запросили їх подивитися, що потім виросло з їхніх посівів. і діти, мені здається, отримали задоволення від того, що деякі вперше працювали із землею, щось висаджували і я думаю, що це в них залишиться на все життя. Ділянка ще нова, вона ще не має декоративного вигляду, але десь через місяць вже буде на що подивитись нашим відвідувачам" - розповідає Тетяна Орлова, заввідділу Ботанічного саду Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна.

Дізнатися розклад роботи Харківського ботанічного саду можна на сайті garden-karazin

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