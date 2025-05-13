13.05.2025 20:14 Дмитро Колонєй

Загарбники вбили двох літніх мешканців Харківщини (фото)

Поліція працює на місці влучань на Харківщині.

Росіяни 13 травня 2025 року завдали авіаційного удару по селу Нечволодівка на Куп'янщині. Загинув 80-річний чоловік, який знаходився біля двору у момент обстрілу. Під завалами будинку опинилася 70-річна жінка. Під час рятувальних робіт потерпілу дістали з-під руїн, але в кареті швидкої медичної допомоги вона, на жаль. померла, передає РЕДПОСТ

Поранені три жінки та чоловік. 88-річну постраждалу з численними травмами доставили до лікарні. Іншим постраждалим надали допомогу на місці.

Обстріли росіяни й Купʼянськ. Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура, пошкоджено понад 10 житлових будинків. 56-річна жінка отримала поранення. Поліцейські Купʼянського РВП надали постраждалій домедичну допомогу, від госпіталізації вона відмовилась. 34-річний чоловік зазнав гострої реакції на стрес.

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