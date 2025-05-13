13.05.2025 19:40

Депутати пропонують звільнити від сплати за послуги у пошкоджених або зруйнованих через війну будинках

Верховна Рада прийняла за основу відповідний законопроєкт.

Документ передбачає після офіційного обстеження постраждалого житла та отримання відповідного акту:

можливість не нараховувати плату за управління багатоквартирним будинком, якщо будинок пошкоджено або зруйновано (плату можуть зменшити або скасувати за рішенням співвласників);

припинення нарахування плати за житлову послугу (управління багатоквартирним будинком), якщо житло не придатне для користування або знищене;

ведення обліку таких збитків для подальшого перерахунку або компенсацій надавачам послуг.

Закон діятиме під час воєнного стану та протягом року після його завершення.

На сьогодні понад три мільйони громадян України мають пошкоджене або зруйноване житло внаслідок війни.

Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що у Харкові від обстрілів постраждало близько 12 000 будівель, 70% з яких - житловий фонд.