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13.05.2025  19:03   Дмитро Колонєй

Ворог пошкодив обстрілами близько 12 тисяч будівель у Харкові

Про це в ефірі телемарафону розповів мер Харкова Ігор Терехов.


Ворог пошкодив обстрілами близько 12 тисяч будівель у Харкові
Як повідомляє РЕДПОСТ, у телеефірі мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що загарбники пошкодили обстрілами близько 12 тис. будівель Харкова за весь час війни, з яких 70% становить житловий фонд. Також значних пошкоджень зазнали об’єкти критичної інфраструктури, офісні приміщення та виробничі підприємства.
 
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Мер наголосив, що для відновлення пошкоджених об’єктів місто використовує всі можливі ресурси, зокрема залучає кошти державного бюджету та допомогу міжнародних партнерів.
 
«Кожен приліт - це вибиті вікна. Рахунок іде на десятки тисяч. Зараз весна, але нам вже потрібно готуватися до наступного опалювального сезону», - зазначив мер.
 
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ писав, що під час зустрічі з мером Харкова Ігорем Тереховим Надзвичайний та Повноважний Посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн заявив, що його країна буде й надалі допомагати місту.
 
Тэги:  ігор терехов, будинки, харків, обстріл, агрессия россии
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