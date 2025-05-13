13.05.2025 19:03 Дмитро Колонєй
Ворог пошкодив обстрілами близько 12 тисяч будівель у Харкові
Про це в ефірі телемарафону розповів мер Харкова Ігор Терехов.
Ворог пошкодив обстрілами близько 12 тисяч будівель у Харкові
Як повідомляє РЕДПОСТ
, у телеефірі мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що загарбники пошкодили обстрілами близько 12 тис. будівель Харкова за весь час війни, з яких 70% становить житловий фонд. Також значних пошкоджень зазнали об’єкти критичної інфраструктури, офісні приміщення та виробничі підприємства.
Мер наголосив, що для відновлення пошкоджених об’єктів місто використовує всі можливі ресурси, зокрема залучає кошти державного бюджету та допомогу міжнародних партнерів.
«Кожен приліт - це вибиті вікна. Рахунок іде на десятки тисяч. Зараз весна, але нам вже потрібно готуватися до наступного опалювального сезону», - зазначив мер.
Нагадаємо, раніше РЕДПОСТ
писав, що під час зустрічі з мером Харкова Ігорем Тереховим Надзвичайний та Повноважний Посол Швейцарії в Україні Фелікс Бауманн заявив, що його країна буде й надалі допомагати місту.
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