13.05.2025 19:03 Дмитро Колонєй

Ворог пошкодив обстрілами близько 12 тисяч будівель у Харкові

Про це в ефірі телемарафону розповів мер Харкова Ігор Терехов.



Ворог пошкодив обстрілами близько 12 тисяч будівель у Харкові



Як повідомляє РЕДПОСТ , у телеефірі мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що загарбники пошкодили обстрілами близько 12 тис. будівель Харкова за весь час війни, з яких 70% становить житловий фонд. Також значних пошкоджень зазнали об’єкти критичної інфраструктури, офісні приміщення та виробничі підприємства.

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Мер наголосив, що для відновлення пошкоджених об’єктів місто використовує всі можливі ресурси, зокрема залучає кошти державного бюджету та допомогу міжнародних партнерів.

«Кожен приліт - це вибиті вікна. Рахунок іде на десятки тисяч. Зараз весна, але нам вже потрібно готуватися до наступного опалювального сезону», - зазначив мер.